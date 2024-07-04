Россиян предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем

Он также предупредил о фальшивых приложениях и веб-сайтах, которые имитируют официальные платформы для работы с цифровым рублем, призывая пользователей быть бдительными при вводе личных данных.

Для защиты от мошенничества эксперты рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию, проверять подлинность всех получаемых сообщений и следить за официальными источниками информации о цифровом рубле.

По мнению Немкина, повышение уровня осведомленности среди граждан необходимо для успешного внедрения новой валюты и защиты от мошенников.