Россиян предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем

Опубликовано 04 июля 2024, 15:20
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Россиян предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублемРекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию
Член Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал о том, что мошенники активно используют цифровой рубль для обмана россиян. Злоумышленники отправляют поддельные сообщения, призывая пользователей перейти по ссылке и ввести личные данные для доступа к новой валюте.
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Он также предупредил о фальшивых приложениях и веб-сайтах, которые имитируют официальные платформы для работы с цифровым рублем, призывая пользователей быть бдительными при вводе личных данных.
Для защиты от мошенничества эксперты рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию, проверять подлинность всех получаемых сообщений и следить за официальными источниками информации о цифровом рубле.
По мнению Немкина, повышение уровня осведомленности среди граждан необходимо для успешного внедрения новой валюты и защиты от мошенников.