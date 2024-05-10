Россиян предупредили о мошенничестве через видеозвонки в мессенджерах

Опубликовано 10 мая 2024, 15:15
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Россиян предупредили о мошенничестве через видеозвонки в мессенджерахМогут быть использованы дипфейки
Руководитель команды разработки приложения Gem Space, Ваге Закарян, отмечает, что мошенники все чаще используют видеоконференции для сбора личной информации о пользователях, такой как местоположение, доход и родственники. Эти данные затем могут быть использованы для различных мошеннических схем, включая запросы на помощь и попытки взлома банковских карт.
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Он также подчеркивает, что развитие нейросетей делает голос и видео такими же личными данными, как и банковские или паспортные данные. Мошенники могут использовать записи голоса для подтверждения финансовых операций, а видео — для создания дипфейков и обмана родственников и друзей с просьбой о финансовой помощи.
Закарян настоятельно советует отклонять видеозвонки от незнакомых людей, чтобы избежать риска стать жертвой мошенничества и нарушения личного пространства. Бдительность и осторожность при использовании видеоконференций становятся все более важными в современном цифровом мире.