Россиян предупредили о мошенничестве через видеозвонки в мессенджерах

Он также подчеркивает, что развитие нейросетей делает голос и видео такими же личными данными, как и банковские или паспортные данные. Мошенники могут использовать записи голоса для подтверждения финансовых операций, а видео — для создания дипфейков и обмана родственников и друзей с просьбой о финансовой помощи.

Закарян настоятельно советует отклонять видеозвонки от незнакомых людей, чтобы избежать риска стать жертвой мошенничества и нарушения личного пространства. Бдительность и осторожность при использовании видеоконференций становятся все более важными в современном цифровом мире.