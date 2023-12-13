Россиян предупредили о мошенничестве с посылками

Россиян предупредили о мошенничестве с посылкамиВсе дело в личных данных
Эксперт "Спецсвязи" Ольга Ишмаева предупредила о возможной опасности для личных данных, скрывающейся в адресных ярлыках посылок. Мошенники могут легко получить персональные сведения, представленные на этикетках, включая полные имена, номера телефонов и адреса получателей или отправителей, пишет РИА Новости.
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С приближением Нового года объем посылок, которые россияне отправляют и получают, растет, но многие забывают об основах личной безопасности. Ольга Ишмаева напомнила о важности утилизации упаковок и коробок, особенно разрывая ярлыки с личными данными, расположенные на внешней стороне посылочных упаковок.
Эксперт подчеркнула, что перед выбросом упаковок с личными данными в мусорные контейнеры важно убедиться, что этикетки были полностью уничтожены. Это предостережение направлено на защиту личной информации от попадания в руки мошенников.