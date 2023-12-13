Россиян предупредили о мошенничестве с посылками

С приближением Нового года объем посылок, которые россияне отправляют и получают, растет, но многие забывают об основах личной безопасности. Ольга Ишмаева напомнила о важности утилизации упаковок и коробок, особенно разрывая ярлыки с личными данными, расположенные на внешней стороне посылочных упаковок.

Эксперт подчеркнула, что перед выбросом упаковок с личными данными в мусорные контейнеры важно убедиться, что этикетки были полностью уничтожены. Это предостережение направлено на защиту личной информации от попадания в руки мошенников.