Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через звонки от «госструктур»

Мошенники звонят с неизвестных номеров, представляясь сотрудниками, например, налоговой службы. Они сообщают о наличии заказного письма и просят выбрать адрес для получения уведомления. После согласия на получение письма, они требуют назвать проверочный код для оформления заявки. После этого на телефон приходит SMS с кодом для восстановления доступа.

Когда жертва подозревает обман и прекращает разговор, через несколько минут мошенники снова звонят, убеждая, что его учетная запись была взломана. Они настаивают, чтобы человек сообщил код из SMS для защиты своей учетной записи. На этом этапе под психологическим давлением жертва становится уязвимой и предоставляет данные.

Согласно ВТБ, такие звонки составляют 30% от всех атак, а в период уплаты налогов мошенники особенно активны. Чтобы избежать потерь, важно не сообщать коды из SMS незнакомцам, использовать определитель номера и сохранять бдительность при подозрительных звонках.