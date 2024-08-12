Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «Госуслугами»

Схема многослойная. Злоумышленники сначала получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах», затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение счетами в раздел для подписания документов в «Госключе». Жертва получает уведомление о необходимости подписать документ.

Следующий этап включает звонок от якобы сотрудника органов, который убеждает жертву подписать доверенность для защиты счетов. После подписания жертва получает сообщение от «настоящего» сотрудника, который сообщает о кражах средств и предлагает перевести деньги на «безопасный» счет.

По словам координатора «Мошеловки» Евгении Лазаревой, манипуляции с электронными подписями выглядят убедительно и могут легко запутать доверчивых граждан. Пока сообщается, что некоторые жертвы успели избежать потерь, но мошенники активно тестируют и развивают эту схему.