Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников

Опубликовано 05 июля 2024, 21:12
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Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенниковОни заставляют сбрасывать телефоны устройства до заводских настроек
Телефонные мошенники прибегают к новым уловкам, убеждая своих жертв сбрасывать устройства до заводских настроек. Заместитель начальника отдела мониторинга и анализа Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Алена Болдырева рассказала об этом на выставке-форуме «Россия».
Мошенники, осуществляя свои схемы, часто советуют не контактировать с близкими и удалять переписку с телефона. В результате жертвы сбрасывают устройства до заводских настроек, что затрудняет юристам доказательство их непричастности к дистанционным сделкам, отметила Болдырева.
С момента основания Центра в 2021 году более 8 тысяч граждан получили бесплатную юридическую помощь. Ведущий специалист Алина Третьякова подчеркнула, что спрос на услуги Центра растет благодаря качественной помощи и стремительному развитию цифровых технологий. Центр создан по инициативе Роскомнадзора и продолжает активно помогать гражданам в цифровой среде.