Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников

Мошенники, осуществляя свои схемы, часто советуют не контактировать с близкими и удалять переписку с телефона. В результате жертвы сбрасывают устройства до заводских настроек, что затрудняет юристам доказательство их непричастности к дистанционным сделкам, отметила Болдырева.

С момента основания Центра в 2021 году более 8 тысяч граждан получили бесплатную юридическую помощь. Ведущий специалист Алина Третьякова подчеркнула, что спрос на услуги Центра растет благодаря качественной помощи и стремительному развитию цифровых технологий. Центр создан по инициативе Роскомнадзора и продолжает активно помогать гражданам в цифровой среде.