Россиян предупредили о новом способе мошенничества с новыми купюрами

По словам эксперта, злоумышленники часто обращаются к потенциальным жертвам, утверждая, что старые банкноты обязательно должны быть немедленно заменены на новые, иначе старые деньги просто "сгорят".

Мошенники могут представляться сотрудниками социальных служб или представителями Банка России и даже предлагать приехать домой для обмена, чтобы "помочь". Это типичная схема мошенничества, и гражданам не стоит поддаваться на подобные уловки.

Важно помнить, что нет необходимости спешить с заменой старых купюр на новые. Банк России подтвердил, что новые банкноты будут введены в оборот одновременно с теми, которые уже находятся в обращении. Поэтому гражданам не нужно волноваться по поводу старых купюр и беспокоиться, что их кто-то не примет, пояснила Алла Храпунова.