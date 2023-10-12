Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Схема следующая: мошенники звонят потенциальным жертвам и быстро завершают вызов, не дожидаясь ответа. Когда потерпевший перезванивает, он слышит хорошо знакомую музыку из рекламы банка, что создает видимость, будто разговор идет с официальным банком. Затем злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банка, пытаются получить пароли, коды из СМС и другую личную информацию, чтобы получить доступ к банковским счетам.

Банк ВТБ настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности, не отвечать на звонки от незнакомых номеров, внимательно проверять СМС-сообщения от банка и не устанавливать программы на устройства по просьбе третьих лиц. Банк также напоминает, что его сотрудники никогда не просят клиентов выполнять финансовые операции, переводить средства или предоставлять конфиденциальные данные через телефон или интернет. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать неприятных инцидентов с мошенниками.