Россиян предупредили о новом виде мошенничества с домофоном

Схема работает так: жертве звонят с незнакомого номера и сообщают о плановой установке нового домофона в подъезде. Чтобы получить «бесплатные» ключи, предлагают назвать код из пришедшего СМС. На самом деле этот код открывает доступ к аккаунту пользователя на портале «Госуслуги».

После получения данных мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора или Росфинмониторинга. Они утверждают, что от имени жертвы оформлена доверенность на посторонних лиц, и для «защиты средств» требуют перевести деньги на «безопасный счёт».

Основными целями аферистов становятся пожилые люди. Правоохранители призывают не сообщать коды из СМС, даже если звонящий представляется работником ЖКХ. Любые подозрительные звонки рекомендуется немедленно прерывать.

Специалисты советуют проверять информацию о замене домофонов через управляющие компании или официальные объявления в подъезде. Если мошенники получили доступ к аккаунту «Госуслуг», необходимо сменить пароль и обратиться в банк для блокировки подозрительных операций.

Эксперты напоминают: государственные службы никогда не запрашивают коды из СМС и не требуют переводить деньги для «сохранения сбережений». В случае попытки мошенничества следует сразу сообщить в полицию.