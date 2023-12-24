Россиян предупредили о новом виде мошенничества с сериалом “Слово пацана”400 поддельных сайтов для просмотра
Под видом предоставления доступа к популярному сериалу «Слово пацана», злоумышленники создали около 400 поддельных сайтов с начала ноября, предупреждают эксперты из компании Bi.Zone. Они используют эти ресурсы для получения личных данных пользователей и скрытой подписки на услуги, пишет РИА Новости.
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Схема мошенничества довольно проста: сайты предлагают бесплатный просмотр сериала, однако через несколько секунд пользователю предлагается оформить недорогую подписку на 24 часа. Оплачивая эту услугу, человек фактически оформляет еженедельную подписку на сумму 340 рублей, которая автоматически продлевается после истечения срока.
Важно отметить, что мошеннические действия также направлены на похищение личных данных, включая ФИО, номера телефонов и банковскую информацию пользователей. Часть этих сайтов принадлежит одному владельцу, что подчеркивает организованность данной операции.