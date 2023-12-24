Россиян предупредили о новом виде мошенничества с сериалом “Слово пацана”

Схема мошенничества довольно проста: сайты предлагают бесплатный просмотр сериала, однако через несколько секунд пользователю предлагается оформить недорогую подписку на 24 часа. Оплачивая эту услугу, человек фактически оформляет еженедельную подписку на сумму 340 рублей, которая автоматически продлевается после истечения срока.

Важно отметить, что мошеннические действия также направлены на похищение личных данных, включая ФИО, номера телефонов и банковскую информацию пользователей. Часть этих сайтов принадлежит одному владельцу, что подчеркивает организованность данной операции.