Россиян предупредили о рисках использования «умного дома»

Согласно его словам, основные риски включают несанкционированный доступ к данным «умного дома», манипуляции с управлением устройств и потенциальную утечку информации, собираемой разработчиками. Эксперт рекомендует регулярно проверять безопасность устройств, изменять стандартные пароли Wi-Fi и внимательно относиться к пользовательским соглашениям.

Особое внимание следует уделить защите смартфонов, которые могут стать ключевой точкой входа для злоумышленников, получающих доступ ко всем данным пользователя. Ульянов подчеркивает важность осознанного подхода к использованию технологий «умного дома» и регулярного обновления мер безопасности.