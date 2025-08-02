Россиян предупредили о риске мощных солнечных вспышек в ближайшие дни

Наиболее опасной считается область 4167, которая быстро растёт и находится прямо на линии Солнце—Земля. Если её развитие продолжится такими же темпами, уже в выходные возможны экстремально мощные вспышки. Вторая область, 4166, увеличивается медленнее и представляет меньшую угрозу.

Учёные отмечают, что одновременное появление двух активных центров может сигнализировать о начале глобального повышения солнечной активности. Такие вспышки способны вызывать магнитные бури на Земле, влияя на работу спутников и систем связи.