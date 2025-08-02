Россиян предупредили о риске мощных солнечных вспышек в ближайшие дни

Опубликовано 02 августа 2025, 10:281 мин.
Россиян предупредили о риске мощных солнечных вспышек в ближайшие дниАктивные области на Солнце могут вызвать возмущения
В ближайшие дни на Солнце ожидаются мощные вспышки класса М и Х. Как сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, это связано с формированием двух новых активных областей — 4166 и 4167.
© Ferra.ru
Наиболее опасной считается область 4167, которая быстро растёт и находится прямо на линии Солнце—Земля. Если её развитие продолжится такими же темпами, уже в выходные возможны экстремально мощные вспышки. Вторая область, 4166, увеличивается медленнее и представляет меньшую угрозу.
Учёные отмечают, что одновременное появление двух активных центров может сигнализировать о начале глобального повышения солнечной активности. Такие вспышки способны вызывать магнитные бури на Земле, влияя на работу спутников и систем связи.