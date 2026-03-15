Опубликовано 15 марта 2026, 19:581 мин.
Россиян предупредили о риске взлома умных телевизоров для кражи данных
Современные Smart TV могут использоваться злоумышленниками для проникновения в домашнюю сеть. Об этом РИА Новости рассказал эксперт «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко. По его словам, умные телевизоры фактически являются компьютерами с операционной системой и доступом в интернет, что делает их уязвимыми.
Основная угроза заключается не в самом телевизоре, а в возможности получить через него доступ к другим устройствам: смартфонам, компьютерам и технике умного дома. Заподозрить взлом можно при появлении неизвестных приложений, изменении настроек без участия пользователя или заметном замедлении работы.
В таких случаях специалист советует отключить телевизор от сети, сделать сброс до заводских настроек, обновить прошивку и сменить пароли от всех использованных на нем аккаунтов. Особое внимание он рекомендует уделить защите смартфонов, которые также могут стать каналом доступа к телевизору.