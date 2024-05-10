Россиян предупредили о сильнейшей за 20 лет магнитной буре

Оценивается, что уровень бури может достигнуть G4.33, с вероятностью достижения уровня G5. Это связано с регистрацией особо крупной вспышки на Солнце, которая стала четвертой по силе за последние 25 лет.

Магнитные бури классифицируются по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются слабыми, G3 — сильными, а G5 может вызвать серьезные проблемы с электросетью и радиосвязью.

На протяжении последних суток произошло несколько вспышек на Солнце высшего балла X, что привело к повышению вспышечной активности. Эксперты предупреждают, что геомагнитные бури могут продолжаться до конца недели.

Во время сильных магнитных бурь у людей могут возникать различные неприятные ощущения, такие как головная боль, слабость и бессонница. Ученые объясняют это изменениями в магнитном поле, которые могут влиять на кровообращение и обмен веществ.