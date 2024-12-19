Россиян предупредили о вреде гаджетов и недосыпа для здоровья

Кроме того, хронический недосып влияет на гормональный фон, что может привести к ожирению, метаболическому синдрому и сахарному диабету 2 типа. Резник также отметила, что использование гаджетов перед сном нарушает циркадные ритмы организма, что затрудняет засыпание и ухудшает качество сна.

Специалист подчеркнула, что сидение за экранами во время еды может привести к нарушениям пищеварения, таким как гастрит и язвенная болезнь. Проблемы с осанкой и боли в спине также связаны с длительным временем, проведенным в неудобных позах.

Резник предостерегает, что нарушение естественных биологических процессов из-за неправильного использования технологий может иметь долгосрочные последствия.

Врач рекомендует соблюдать информационную гигиену, которая включает в себя ограничение использования гаджетов и обязательный полноценный ночной сон продолжительностью 7−8 часов, чтобы предотвратить негативные последствия для здоровья.

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