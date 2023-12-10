Россиян предупредили о вреде зарядки смартфона на морозе

Россиян предупредили о вреде зарядки смартфона на морозеЧерез пауэр-банк
Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС, Наталья Голицына сообщила, что зарядка гаджета через пауэр-банк при минусовых температурах существенно сокращает срок его службы, пишет РИА Новости.
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По словам эксперта, холод негативно сказывается не только на аккумуляторах. Электроника, включая смартфоны, страдает от экстремальных температур как холода, так и жары. Показатели минус 20 градусов зимой и более 35 градусов летом являются опасными для работы гаджетов.
Голицына рекомендует защищать смартфоны с металлическими или стеклянными корпусами чехлами из кожи или силикона, так как такие материалы более устойчивы к экстремальным температурам.
Эксперт напомнила, что зимой и летом следует осторожно обращаться со смартфонами, чтобы избежать преждевременной поломки аккумуляторов и других деталей электроники.