Россиян предупредили о вреде зарядки смартфона на морозе

По словам эксперта, холод негативно сказывается не только на аккумуляторах. Электроника, включая смартфоны, страдает от экстремальных температур как холода, так и жары. Показатели минус 20 градусов зимой и более 35 градусов летом являются опасными для работы гаджетов.

Голицына рекомендует защищать смартфоны с металлическими или стеклянными корпусами чехлами из кожи или силикона, так как такие материалы более устойчивы к экстремальным температурам.

Эксперт напомнила, что зимой и летом следует осторожно обращаться со смартфонами, чтобы избежать преждевременной поломки аккумуляторов и других деталей электроники.