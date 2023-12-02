Россиян предупредили о вреде зубной пасты с фтором

Фтор, содержащийся в пасте, способствует укреплению эмали и предотвращению кариеса. Габеева отметила, что концентрация фтора играет ключевую роль в эффективности профилактики: оптимальное содержание фтора в пасте составляет 1000–1500 ppm.

Хотя пасты с более высокой концентрацией фтора 1500-5000 ppm могут быть назначены врачом пациентам с высоким риском кариеса. Неправильное использование продуктов с высоким содержанием фтора может привести к флюорозу, предупредила Габеева.

Эксперт советует бережное использование пасты с правильной концентрацией фтора и нанесение на зубную щетку минимального количества, по размеру горошины, чтобы избежать нежелательных последствий для здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.