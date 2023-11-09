Россиян предупредили об использовании мошенниками ИИ

Специалисты Positive Technologies пояснили, что искусственный интеллект позволяет киберпреступникам создавать иллюзию реального диалога с потенциальными жертвами. Кроме того ИИ способен генерировать убедительные фишинговые сообщения, а также создавать дипфейки с использованием голосов, изображений и видеороликов.

Исследователи также отметили, что злоумышленники активно создают собственные нейросетевые инструменты для атак. В частности, упомянута генеративная нейросеть WormGPT, предназначенная для фишинговых атак и компрометации корпоративной почты.

Согласно предупреждению авторов обзора, такие инструменты позволяют низкоквалифицированным злоумышленникам автоматизировать создание убедительных поддельных сообщений и проводить продолжительные атаки с качественной имитацией реального общения на различных языках.