Россиян предупредили об использовании мошенниками ИИ

Россиян предупредили об использовании мошенниками ИИНапример, для создания фишинговых писем
По последнему обзору киберугроз III квартала 2023 года от компании Positive Technologies, киберпреступники активно исследуют применение нейросетей в своих атаках, пишет ТАСС.
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Специалисты Positive Technologies пояснили, что искусственный интеллект позволяет киберпреступникам создавать иллюзию реального диалога с потенциальными жертвами. Кроме того ИИ способен генерировать убедительные фишинговые сообщения, а также создавать дипфейки с использованием голосов, изображений и видеороликов.
Исследователи также отметили, что злоумышленники активно создают собственные нейросетевые инструменты для атак. В частности, упомянута генеративная нейросеть WormGPT, предназначенная для фишинговых атак и компрометации корпоративной почты.
Согласно предупреждению авторов обзора, такие инструменты позволяют низкоквалифицированным злоумышленникам автоматизировать создание убедительных поддельных сообщений и проводить продолжительные атаки с качественной имитацией реального общения на различных языках.