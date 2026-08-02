Россиян предупредили об опасности бесплатных сетей Wi-Fi в общественных местах

По данным ведомства, одной из распространенных схем является создание поддельных точек доступа с названиями, похожими на официальные, например «Free Wi-Fi» или «Airport WiFi». После подключения весь интернет-трафик проходит через оборудование мошенников, что позволяет им анализировать передаваемую информацию.

Опасность также представляют фальшивые страницы авторизации. Пользователю могут предложить указать номер телефона, адрес электронной почты или реквизиты банковской карты якобы для подтверждения личности либо оплаты доступа. Полученные сведения впоследствии могут использоваться для входа в аккаунты мессенджеров или совершения мошеннических действий.