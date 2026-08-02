Россиян предупредили об опасности бесплатных сетей Wi-Fi в общественных местах

Опубликовано 02 августа 2026, 23:101 мин.
Россиян предупредили об опасности бесплатных сетей Wi-Fi в общественных местахЗлоумышленники создают фальшивые точки доступа для кражи данных
В МВД России предупредили граждан об опасности использования бесплатных сетей Wi-Fi в кафе, торговых центрах и аэропортах. Злоумышленники перехватывают передаваемые данные, получают доступ к аккаунтам, распространяют вредоносное ПО и похищают личную информацию, пишет РИА Новости.
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По данным ведомства, одной из распространенных схем является создание поддельных точек доступа с названиями, похожими на официальные, например «Free Wi-Fi» или «Airport WiFi». После подключения весь интернет-трафик проходит через оборудование мошенников, что позволяет им анализировать передаваемую информацию.
Опасность также представляют фальшивые страницы авторизации. Пользователю могут предложить указать номер телефона, адрес электронной почты или реквизиты банковской карты якобы для подтверждения личности либо оплаты доступа. Полученные сведения впоследствии могут использоваться для входа в аккаунты мессенджеров или совершения мошеннических действий.