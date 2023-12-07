Россиян призвали учитывать интересы роботов

Профессор кафедры "Экономика и предпринимательство" ВолгГТУ, Даниил Фролов, отметил необходимость адаптации мышления к сложностям цифровой экономики, где роботы станут неотъемлемой частью правовых рамок и партнеров человека.

Исследование предполагает создание взаимовыгодных правил для сосуществования людей и роботов. Фролов подчеркнул, что роботы имеют различные формы и функции, начиная от социальных роботов до биоразлагаемых, подводных и молекулярных. Они уже меняют сферы медицины, транспорта и другие профессии, будучи высокоавтономными и способными принимать решения.

Ученый отметил важность разработки правил для регулирования цифровых экосистем, где человек и роботы будут сосуществовать, учитывая интересы обеих сторон. Примерно, для эффективной работы робота-пылесоса необходимо создать комфортные условия для его функционирования, требующие временных уступок со стороны человека.