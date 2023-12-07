Россиян призвали учитывать интересы роботов

Россиян призвали учитывать интересы роботовРоботы станут неотъемлемой частью правовых рамок
Специалисты из Волгоградского государственного технического университета представили исследование, посвященное перспективам развития цифрового капитализма и сотрудничества людей и роботов. Одной из ключевых идей исследования является создание нормативных правил для регулирования взаимодействий между человеком и машинами, пишет РИА Новости.
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Профессор кафедры "Экономика и предпринимательство" ВолгГТУ, Даниил Фролов, отметил необходимость адаптации мышления к сложностям цифровой экономики, где роботы станут неотъемлемой частью правовых рамок и партнеров человека.
Исследование предполагает создание взаимовыгодных правил для сосуществования людей и роботов. Фролов подчеркнул, что роботы имеют различные формы и функции, начиная от социальных роботов до биоразлагаемых, подводных и молекулярных. Они уже меняют сферы медицины, транспорта и другие профессии, будучи высокоавтономными и способными принимать решения.
Ученый отметил важность разработки правил для регулирования цифровых экосистем, где человек и роботы будут сосуществовать, учитывая интересы обеих сторон. Примерно, для эффективной работы робота-пылесоса необходимо создать комфортные условия для его функционирования, требующие временных уступок со стороны человека.