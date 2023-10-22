Россияна предупредили о рисках у худеющих к Новому Году

Россияна предупредили о рисках у худеющих к Новому ГодуЛучше в месяц терять от 500 до 1 килограмма веса в месяц
Алексей Березников, заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что спешка в поисках идеальной фигуры к Новому году может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
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Для тех, у кого есть избыточный вес, диетолог рекомендует терять от 500 граммов до 1 килограмма веса в месяц.
В этом случае потерянный вес не возвращается, так как остаются незадействованными и неизменными механизмы обмена. То есть незначительный дефицит калорий и увеличение физической активности не создает эффекта рикошета по обмену веществ.
Березников объясняет, что организм человека адаптировался к периодам, когда он не может получить достаточно пищи. Когда попытки быстро похудеть снижают калорийность до критического уровня, это приводит к замедлению обмена веществ, и вместо потери веса начинается его возврат, зачастую с увеличением.
Следовательно, экспериментировать с жестким ограничением калорий не рекомендуется. Доктор советует худеть под наблюдением специалиста, следуя его рекомендациям и придерживаясь здоровой диеты.
В заключение, Березников подчеркивает, что жесткое ограничение калорий может помешать ощущению удовольствия от пищи, так как прием пищи активирует выделение эндорфинов, которые создают ощущение радости и удовольствия. Поэтому важно следить за здоровой и сбалансированной диетой вместо жестких диет, которые могут вывести организм из равновесия и ухудшить настроение.