Россияна предупредили о рисках у худеющих к Новому Году

Березников объясняет, что организм человека адаптировался к периодам, когда он не может получить достаточно пищи. Когда попытки быстро похудеть снижают калорийность до критического уровня, это приводит к замедлению обмена веществ, и вместо потери веса начинается его возврат, зачастую с увеличением.

Следовательно, экспериментировать с жестким ограничением калорий не рекомендуется. Доктор советует худеть под наблюдением специалиста, следуя его рекомендациям и придерживаясь здоровой диеты.

В заключение, Березников подчеркивает, что жесткое ограничение калорий может помешать ощущению удовольствия от пищи, так как прием пищи активирует выделение эндорфинов, которые создают ощущение радости и удовольствия. Поэтому важно следить за здоровой и сбалансированной диетой вместо жестких диет, которые могут вывести организм из равновесия и ухудшить настроение.