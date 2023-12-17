Россиянам дали советы по улучшению памяти

Одна из стратегий, как «выращивание помидоров», требует терпения и регулярных усилий, аналогичных уходу за растением. Память нуждается в времени для «дозревания» информации, отметила Зродникова.

Второй метод — «очистка флешки»: гиппокамп играет роль флеш-памяти, где сохраняется новая информация. Важно, чтобы необходимые данные были «маркированы» как ценные.

Чтобы улучшить запоминание, информация должна быть эмоционально насыщенной или быть предметом многократных повторений.

Также важно вытаскивать информацию из памяти, как это делает золотистый ретривер. Метод retrieving или извлечение информации из памяти доказанно эффективен для запоминания.

Эксперты подчеркивают, что различные стратегии могут улучшить запоминание и рекомендуют использовать их в повседневной жизни.

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