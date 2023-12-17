Россиянам назвали безопасный для зубов чай

Она отметила, что некоторые виды чая могут вызывать потемнение эмали из-за красящих веществ, проникающих в поверхность зубов и изменяющих их оттенок. Врач рекомендует заменить черный чай белым, из-за его светлого оттенка и минимальной обработки.

Ольга Лебедева подчеркнула, что белый чай практически лишен красящих пигментов, при этом обладает рядом преимуществ. Он содержит меньше кофеина, что делает его более мягким, но сохраняет множество полезных свойств, таких как наличие антиоксидантов, положительное влияние на иммунную систему и поддержание здоровья кожи.

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