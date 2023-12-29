Россиянам назвали эффективные способы борьбы со стрессом

Один из таких способов — физическая активность. Спортивные занятия, включая тренировки в зале, плавание или длительные прогулки, помогают организму вырабатывать гормоны, снижая уровень стресса.

Кроме того, групповая сессия психологической игры предоставляет участникам возможность обмена опытом и более объективного взгляда на проблемы. Игровой формат позволяет более открыто рассказать о сложной ситуации.

Наконец, дыхательная практика способствует снижению эмоциональной напряженности и восстановлению физиологических функций организма. Правильное дыхание способно успокоить сердцебиение и снять мышечное напряжение.

Эти методы, рекомендованные психологом, представляют собой эффективный инструментарий для смягчения стресса и восстановления психоэмоционального состояния.

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