Россиянам назвали главные угрозы для поджелудочной железы

Он подчеркнул, что серьезные проблемы с поджелудочной требуют немедленного вмешательства, так как могут привести к острому панкреатиту, который имеет потенциально смертельные последствия и требует продолжительного стационарного лечения, включая возможную хирургическую интервенцию.

Эксперт указал на основные две причины панкреатита: употребление алкоголя и проблемы с желчевыводящей системой. Он также отметил, что жирная пища может стать дополнительным фактором.

Вялов подчеркнул важность умеренного потребления жиров для нормальной работы организма, однако предостерег от их чрезмерного употребления, особенно в случае проблем с поджелудочной.

Врач предупредил, что необходимо активно реагировать на сигналы о проблемах с поджелудочной, подчеркивая, что второй шанс лечения в стационаре может быть более сложным и включать хирургическое вмешательство. Он также отметил, что избыточный жир в питании может повысить риск онкологических заболеваний, включая рак поджелудочной железы.

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