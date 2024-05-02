Россиянам назвали наиболее безопасный для печени алкоголь

Вторым по безопасности специалист назвал текилу, так как ее принято употреблять с солью и лимоном, что помогает организму получить натрий, хлор и витамин С, которые немного снижают похмелье.

Коньяк же, по словам Исаева, из-за длительной выдержки содержит много вредных веществ и является одним из самых опасных крепких напитков. Водка, по мнению специалиста, находится где-то посередине списка. Важно отметить, что речь идет только о качественном алкоголе.

Отдельно врач выделил пиво и коктейли. В пиве, как может показаться, содержится меньше алкоголя, чем в крепких напитках, поэтому люди его часто употребляют в большом количестве, не контролируя дозу, что негативно влияет на печень.

Состав коктейлей часто бывает неизвестен, что также делает их опасными. В любом случае, важно помнить, что безопасного для здоровья алкоголя не существует. Большая часть этилового спирта перерабатывается печенью, что наносит ей вред.

Злоупотребление алкоголем может привести к гепатиту, фиброзу и циррозу печени, которые уже необратимы.

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