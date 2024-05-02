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В России
Опубликовано 02 мая 2024, 22:14
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Россиянам назвали наиболее безопасный для печени алкоголь

И это ром
Не все виды алкоголя одинаково вредны для здоровья. Как рассказал врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с «Газета.Ru», ром является самым безопасным из крепких напитков. В нем содержатся цинк, калий и фосфор, которые менее агрессивно воздействуют на печень, чем другие вещества.
Россиянам назвали наиболее безопасный для печени алкоголь

© Ferra.ru

Вторым по безопасности специалист назвал текилу, так как ее принято употреблять с солью и лимоном, что помогает организму получить натрий, хлор и витамин С, которые немного снижают похмелье.

Коньяк же, по словам Исаева, из-за длительной выдержки содержит много вредных веществ и является одним из самых опасных крепких напитков. Водка, по мнению специалиста, находится где-то посередине списка. Важно отметить, что речь идет только о качественном алкоголе.

Отдельно врач выделил пиво и коктейли. В пиве, как может показаться, содержится меньше алкоголя, чем в крепких напитках, поэтому люди его часто употребляют в большом количестве, не контролируя дозу, что негативно влияет на печень.

Состав коктейлей часто бывает неизвестен, что также делает их опасными. В любом случае, важно помнить, что безопасного для здоровья алкоголя не существует. Большая часть этилового спирта перерабатывается печенью, что наносит ей вред.

Злоупотребление алкоголем может привести к гепатиту, фиброзу и циррозу печени, которые уже необратимы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.Ru
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#алкоголь
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#здоровье
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#медицина