Россиянам назвали наиболее уязвимых к мошенничеству людей

Согласно его словам, атаки мошенников в конце декабря усиливаются, воспользовавшись предпраздничной суетой и расслаблением пользователей. Однако, в начале месяца заметных увеличений не зафиксировано, поскольку мошенникам становится сложнее достичь своих целей.

Чугунов предостерег от фишинговых атак, связанных с предложениями об акциях, «распродажах», организации праздников и подарков. Он подчеркнул, что одной из самых актуальных схем стала атака со стороны якобы операторов связи, где злоумышленники пытаются выманить данные для доступа к банковским сервисам.

Эксперт рекомендует быть бдительными, не сообщать личную информацию и не продолжать разговор, если что-то кажется подозрительным. Это простые меры, которые помогут защитить собственные средства и предотвратить мошенничество во время праздников.