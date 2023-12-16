Россиянам назвали необходимый для здоровья крови продукт

Чехонина выделила куриные сердечки как особенно полезный продукт, богатый витамином В12, необходимым для формирования эритроцитов, которые переносят кислород по всем органам. Она подчеркнула, что этот витамин также способствует укреплению костей.

Однако специалист предупредила о нецелесообразности употребления куриных сердец при определенных заболеваниях, таких как подагра, почечнокаменная болезнь и атеросклероз. В них содержатся вещества, которые могут ухудшить состояние здоровья при указанных заболеваниях из-за повышения уровня мочевой кислоты и насыщенных жиров.

Чехонина призвала учитывать индивидуальные особенности здоровья при выборе продуктов питания, особенно важно это учитывать в период низкой активности и недостатке свежего воздуха зимой.

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