Россиянам назвали продлевающие молодость продукты

Врач обратила внимание на альфа-липоевую кислоту, подчеркивая ее роль в увеличении выработки глутатиона, важного антиоксиданта, который защищает организм от преждевременного старения. Белева советует включать в рацион молоко, горох, фасоль, бананы, шпинат и брокколи, чтобы обеспечить необходимое количество этого вещества.

Диетолог также подчеркнула важность линоленовой кислоты, способствующей укреплению иммунитета, замедлению процессов старения и активизации сжигания жира. Она рекомендует употребление скумбрии, сардин, лосося, сельди, а также грецких орехов, сои и льняного масла для обеспечения организма этим веществом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.