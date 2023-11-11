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14:42, 11 ноября 2023
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Россиянам назвали продлевающие молодость продукты

Например, брокколи и бананы

Эльвира Белева, гастроэнтеролог-диетолог, раскрыла список продуктов, способствующих продлению молодости, сообщают «Известия».

Россиянам назвали продлевающие молодость продукты

© Ferra.ru

Врач обратила внимание на альфа-липоевую кислоту, подчеркивая ее роль в увеличении выработки глутатиона, важного антиоксиданта, который защищает организм от преждевременного старения. Белева советует включать в рацион молоко, горох, фасоль, бананы, шпинат и брокколи, чтобы обеспечить необходимое количество этого вещества.

Диетолог также подчеркнула важность линоленовой кислоты, способствующей укреплению иммунитета, замедлению процессов старения и активизации сжигания жира. Она рекомендует употребление скумбрии, сардин, лосося, сельди, а также грецких орехов, сои и льняного масла для обеспечения организма этим веществом.

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