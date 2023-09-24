Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере машиностроения

Также в рейтинге указывается вакансия главного технолога, в его обязанности входит разработка документаций для производства, также необходим опыт работы на производствах, где применялась обработка металла резанием и уровень знания английского языка от Intermediate (B1).

Также в исследование указывается, что в уральской компании, которая создает изделия из композита, директор по производству может получать до 250 тысяч рублей. Компания находится в Свердловской области, но готова предоставить оборудованную квартиру для иногороднего специалиста. Также есть возможность перевезти семью.

В кемеровской компании предлагаю от 150 тысяч рублей директору по качеству, в его обязанности входит создание горно-шахтного оборудования. Также нужно следить за качеством выпускаемой продукции на всех стадиях занимающейся проектированием и изготовлением ленточных конвейеров и другого горно-шахтного оборудования.