Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере машиностроения

Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере машиностроенияОт 140 тысяч рублей
Центр "Зарплаты.ру" провел исследование самых высоких зарплат в сфере машиностроения. Зарплаты варьируются от 140 тыс. до 500 тысяч рублей, пишет ТАСС ссылаясь на результаты исследования.
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Возглавила топ вакансия главного инженера на производство с использованием фрезерных и токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Сотруднику готовы платить от 300 до 500 тыс. рублей, поскольку работодатель заинтересован в высококлассном и опытном специалисте. В обязанности входит расчет производственных мощностей и загрузки оборудования, планомерная замена старых станков на новые, повышение технического уровня производства, курирование написания управляющих программ для станков с ЧПУ, полное технологическое сопровождение производства.
Также в рейтинге указывается вакансия главного технолога, в его обязанности входит разработка документаций для производства, также необходим опыт работы на производствах, где применялась обработка металла резанием и уровень знания английского языка от Intermediate (B1).
Также в исследование указывается, что в уральской компании, которая создает изделия из композита, директор по производству может получать до 250 тысяч рублей. Компания находится в Свердловской области, но готова предоставить оборудованную квартиру для иногороднего специалиста. Также есть возможность перевезти семью.
В кемеровской компании предлагаю от 150 тысяч рублей директору по качеству, в его обязанности входит создание горно-шахтного оборудования. Также нужно следить за качеством выпускаемой продукции на всех стадиях занимающейся проектированием и изготовлением ленточных конвейеров и другого горно-шахтного оборудования.