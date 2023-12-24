Россиянам назвали способы тренировки памяти

Среди методов, рекомендованных для улучшения памяти, Рощина выделила несколько эффективных упражнений. Они включают в себя техники Фибоначчи и Пифагора, устный счет, разгадывание кроссвордов и игры со словами. Она также посоветовала вспоминать подробно прошлые события, что способствует активному функционированию памяти.

Эксперт подчеркнула, что память — сложная функция, зависящая от различных факторов, включая здоровье и режим дня. Регулярные тренировки, чтение, письмо, изучение языков и вспоминание информации сыграют важную роль в сохранении и улучшении памяти.

Рощина подчеркнула, что для достижения результатов важна регулярность занятий.