Россиянам назвали три главные схемы телефонных мошенников

На втором месте инвестиционные аферы. Людям обещают быстрый доход от акций или криптовалюты. После регистрации «персональный менеджер» показывает фиктивный рост, но при попытке вывести деньги появляются комиссии и блокировки. Третья по частоте схема — фальшивые онлайн-продажи по заниженным ценам. Мошенники берут предоплату и исчезают.

Немкин отметил, что более 90% преступлений основаны на социальной инженерии. Преступники используют утечки данных, подмену номеров и технологии искусственного интеллекта для имитации голосов и документов. Он подчеркнул, что необходимо развивать цифровую грамотность граждан и внедрять системные антифрод-решения.