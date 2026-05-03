Россиянам назвали три главные схемы телефонных мошенников

Опубликовано 03 мая 2026, 18:161 мин.
Россиянам назвали три главные схемы телефонных мошенниковАферисты используют ИИ, имитацию банков и срочность
Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин рассказал о самых частых приемах телефонных мошенников в России. Лидируют звонки про «безопасный счет». Жертве сообщают, что деньги под угрозой, и заставляют срочно перевести их на чужие счета. Часто в схеме участвуют лже-операторы, а затем подключаются «следователи», пишет РИА Новости.
На втором месте инвестиционные аферы. Людям обещают быстрый доход от акций или криптовалюты. После регистрации «персональный менеджер» показывает фиктивный рост, но при попытке вывести деньги появляются комиссии и блокировки. Третья по частоте схема — фальшивые онлайн-продажи по заниженным ценам. Мошенники берут предоплату и исчезают.
Немкин отметил, что более 90% преступлений основаны на социальной инженерии. Преступники используют утечки данных, подмену номеров и технологии искусственного интеллекта для имитации голосов и документов. Он подчеркнул, что необходимо развивать цифровую грамотность граждан и внедрять системные антифрод-решения.