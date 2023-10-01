Россиянам назвали важнейшие прививки для детей

Россиянам назвали важнейшие прививки для детейВ них входят четыре вакцины
Врач-педиатр высшей категории АО "Медицина" Марьям Сайфулина а беседе с агентством "Прайм" назвала важные прививки для детей.
К ним относится прививка от менингита, вакцина носит название "Менактра". Менингит может привести к осложнениям, в том числе к инвалидности. Сама инфекция передается воздушно-капельным путем и имеет “вспышечный характер”.
Также необходимо поставить прививку от энцефалита, вакцина называется "Клещ-Э-Вак", болезнь распространена в Сибири, на Урале и в европейской части страны тоже присутствует. Также может привести к осложнениям и инвалидности.
По словам Марьям Сайфулиной важно поставить вакцину от ротавирусной инфекции, название вакцины "РотаТек". Инфекция сопровождается температурой, рвотой, диареей такое состояние может привести к обезвоживанию, что опаснее для ребенка младшего возраста.
И еще одна важная вакцина от папилломы человека, название вакцины "Гардасил". Как советует врач, прививку лучше ставить мальчикам и девочкам в подростковом возрасте.
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