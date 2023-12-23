Россиянам назвали востребованные профессии в 2024 году

Россиянам назвали востребованные профессии в 2024 годуНапример, рабочие профессии
Исследование, проведенное сервисом по поиску работы и кадров Работа.ру, раскрыло перспективные направления на рынке труда в грядущем 2024 году. По результатам опроса представителей компаний по всей стране, 50 процентов выделили рабочие профессии как наиболее востребованные, пишет «Мослента».
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Менеджеры по продажам заняли второе место по популярности среди респондентов — 32 процента предполагают, что именно эта специальность будет в центре внимания работодателей в ближайшем будущем. Также 22 процента опрошенных упомянули высокий спрос на инженеров.
Опрос также выявил, что каждая пятая компания (20 процентов) нуждается в IT-специалистах, в то время как 15 процентов респондентов отметили спрос на работников массовых профессий, таких как курьеры, продавцы и официанты. В свою очередь, представители бизнеса также подчеркнули важность маркетологов и PR-менеджеров, выделив их на уровне 9 процентов опрошенных.
Участники опроса также упомянули юристов, логистов, бухгалтеров и другие специальности, указав, что они также будут востребованы на рынке труда в 2024 году.