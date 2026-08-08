Россиянам объяснили, как мошенники скрывают вирусы в файлах

После установки вирус предлагает загрузить «обновление» и просит доступ к службе специальных возможностей Android. Получив разрешение, троян может видеть экран, перехватывать пароли и имитировать нажатия. Основная часть вируса хранится в зашифрованном видео и разворачивается только в оперативной памяти, поэтому проверка одного APK-файла не всегда показывает угрозу.

Главный признак опасности — приложение просит доступ, не соответствующий его функциям. Например, музыкальному сервису или документу не нужно управление устройством. Морев советует загружать приложения только из официальных источников и внимательно изучать запросы на доступ.