Россиянам объяснили, как мошенники скрывают вирусы в файлах

Опубликовано 08 августа 2026, 12:131 мин.
Россиянам объяснили, как мошенники скрывают вирусы в файлахТрояны маскируются под приложения и документы
Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев в беседе с РИА Новости рассказал, как мошенники скрывают вредоносные файлы. Они маскируют их под полезные приложения, обновления или рабочие документы, чтобы убедить пользователя загрузить файл. Человек сам скачивает APK из стороннего источника и устанавливает троян.
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После установки вирус предлагает загрузить «обновление» и просит доступ к службе специальных возможностей Android. Получив разрешение, троян может видеть экран, перехватывать пароли и имитировать нажатия. Основная часть вируса хранится в зашифрованном видео и разворачивается только в оперативной памяти, поэтому проверка одного APK-файла не всегда показывает угрозу.
Главный признак опасности — приложение просит доступ, не соответствующий его функциям. Например, музыкальному сервису или документу не нужно управление устройством. Морев советует загружать приложения только из официальных источников и внимательно изучать запросы на доступ.