Россиянам объяснили схему телефонного мошенничества

Менеджер" сбивает внимание собеседника обилием технических деталей, затем уточняет, на какой период клиент желает продлить договор. Далее на номер клиента приходит смс с кодом, который нужно ввести, чтобы "подтвердить системе, что пользовательское соглашение продлено на новый срок.