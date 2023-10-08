Россиянам объяснили схему телефонного мошенничества

Россиянам объяснили схему телефонного мошенничестваМошенники предлагают продлить договор
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством "Прайм" рассказал про новую схему мошенничества.
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Мошенники звонят представляясь сотрудниками сотовых операторов из отдела обслуживания , они говорят о том, что договор на номер истекает и предлагают его продлить.
По словам Ивана Соловьевау договоров нет срока пользования номером.
Менеджер" сбивает внимание собеседника обилием технических деталей, затем уточняет, на какой период клиент желает продлить договор. Далее на номер клиента приходит смс с кодом, который нужно ввести, чтобы "подтвердить системе, что пользовательское соглашение продлено на новый срок.
Мошенники спрашивают у абонента код из смс, а дальше просят вести его по ссылке "для завершения дистанционного подписания пользовательского соглашения"