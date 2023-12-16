Россиянам посоветовали исключить три продукта из утреннего рациона

Врачи особо подчеркнули необходимость правильного выбора продуктов для начала дня, указав на желательность избегания определенных видов пищи.

Эксперты предложили исключить из жареное мясо и каши, которые быстро готовятся поскольку они могут вызвать резкие колебания уровня сахара в крови. Вместо них рекомендуется употреблять обычные крупы, более благоприятные для организма и не оказывающие такого влияния на уровень сахара.

Также специалисты призвали отказаться от употребления хлебобулочных изделий и бутербродов на завтрак, советуя отдать предпочтение цельнозерновому хлебу. Эти продукты богаты клетчаткой и питательными веществами.

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