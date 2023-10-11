Россиянам посоветовали выключать компьютер раз в неделю: в чем причина

Россиянам посоветовали выключать компьютер раз в неделю: в чем причинаЧтобы система перезапускалась
Генеральный директор некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в беседе с радио Sputnik рассказал почему нужно выключать и перезагружать компьютер и что может произойти, если этого не делать.
По словам эксперта, например, офисные компьютеры могут месяцами не выключаться или не перезагружаться, что приводит к уменьшению скорости процессоров, а также ошибкам в работе программ. Это происходит потому что в компьютерах собирается много фоновых задач и временных файлов.
Компьютер устроен таким образом, что в нем есть оперативная память, которую используют различные программы, в том числе для решения фоновых задач. Допустим, вы перестали работать с программой, но фоновые процессы могут не выключаться. Чем больше таких скрытых задач, тем хуже будет функционировать устройство. Это можно сравнить с обычным письменным столом: за ним можно эффективно работать, если на нем нет лишних вещей. Так вот, освобождение компьютера от хлама происходит только при перезагрузке – фоновые процессы выключаются, а временные файлы удаляются.
Арсений Щельцин советует, выключать компьютер минимум один раз в неделю для перезапуска всей системы.
Важно не забывать перезагружать устройство. Для этого можно полностью выключать его, уходя на выходные. Однако имейте в виду, что при включении могут устанавливаться обновления, поэтому в понедельник стоит прийти немного раньше, чтобы оставалось время до начала работы. Проверка различных процессов в системе может занимать до 20 минут.