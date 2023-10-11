Россиянам посоветовали выключать компьютер раз в неделю: в чем причина

Компьютер устроен таким образом, что в нем есть оперативная память, которую используют различные программы, в том числе для решения фоновых задач. Допустим, вы перестали работать с программой, но фоновые процессы могут не выключаться. Чем больше таких скрытых задач, тем хуже будет функционировать устройство. Это можно сравнить с обычным письменным столом: за ним можно эффективно работать, если на нем нет лишних вещей. Так вот, освобождение компьютера от хлама происходит только при перезагрузке – фоновые процессы выключаются, а временные файлы удаляются.