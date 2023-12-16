Россиянам раскрыли основные ошибки при измерении давления

Россиянам раскрыли основные ошибки при измерении давленияНужно избегать эмоциональных нагрузок
Врач и телеведущий Александр Мясников поделился советами по измерению артериального давления в своей программе на телеканале «Россия 1». Согласно его рекомендациям, существует несколько частых ошибок, которые могут исказить результаты измерения, пишет «Мослента».
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Перед измерением давления необходимо уделить несколько минут спокойному сидению, избегая физических и эмоциональных нагрузок. Важно измерять давление на пустой мочевой пузырь и не сразу после еды, а также воздержаться от употребления кофе и зеленого чая перед процедурой, отметил врач.
Мясников также подчеркнул важность правильной позы при измерении: сидеть на стуле, выпрямив ноги. Он предупредил, что скрещивание ног может привести к повышению давления на 10 сантиметров. Неправильные условия измерения могут привести к неточным показателям, поэтому соблюдение рекомендаций при проведении процедуры измерения давления играет важную роль.
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