Россиянам раскрыли основные ошибки при измерении давления

Перед измерением давления необходимо уделить несколько минут спокойному сидению, избегая физических и эмоциональных нагрузок. Важно измерять давление на пустой мочевой пузырь и не сразу после еды, а также воздержаться от употребления кофе и зеленого чая перед процедурой, отметил врач.

Мясников также подчеркнул важность правильной позы при измерении: сидеть на стуле, выпрямив ноги. Он предупредил, что скрещивание ног может привести к повышению давления на 10 сантиметров. Неправильные условия измерения могут привести к неточным показателям, поэтому соблюдение рекомендаций при проведении процедуры измерения давления играет важную роль.

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