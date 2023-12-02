Россиянам раскрыли тайные уловки торговых сетей для неосознанных покупок

Эксперт отметила, что торговые сети активно используют сенсорику, оказывая воздействие на органы чувств человека: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Например, размещение полок с свежеиспеченным хлебом при входе в магазин вызывает чувство голода, подталкивая покупателей к неосознанным покупкам.

Дегустации также влияют на решение покупки, вызывая желание купить что-то немедленно. Однако, чтобы смягчить воздействие аппетита, специалисты советуют заготовить ароматную жвачку заранее, добавила Ширяева.

По словам Ширяевой, до 90 процентов решений о покупке формируются прямо в магазине, а маркетологи активно изучают поведение покупателей, используя схему правостороннего движения в торговых залах.