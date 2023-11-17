Россиянам рассказали к чему приведет нарушение авторских прав

Публикация изображений без согласия авторов может привести к штрафам до пяти миллионов рублей. По словам Грин важно уважать авторские права: использование чужих фотографий без разрешения нарушает законодательство. Даже если изображение найдено в Интернете без информации об авторе, это не оправдание для его свободного использования.

Однако установлены исключения: использование фотографий без цели извлечения прибыли, такое как репосты, допускается при условии указания источника и авторства.

Грин также подчеркнула, что цель публикации фотографий играет ключевую роль: использование в личных или образовательных целях возможно без ограничений, но в коммерческих или рекламных целях требуется согласие автора. Публикация изображений без согласия авторов может привести к штрафам до пяти миллионов рублей.

Она также обозначила, что объем цитирования также имеет значение: оправданным считается использование 3-4 чужих фотографий в карусели из 10 фото.

Эти правила направлены на защиту авторских прав и требуют более осознанного отношения к использованию чужих изображений в социальных сетях.