Россиянам рассказали, как быстрее восстановиться после ОРВИ

Россиянам рассказали, как быстрее восстановиться после ОРВИОбязательно следовать рекомендациям врача
После перенесенной болезни, такой как ОРВИ, важно правильно восстанавливаться, чтобы быстрее вернуться к обычному образу жизни. Врач Екатерина Кашух, эксперт лаборатории «Гемотест» в беседе с RT рассказала, как быстрее восстановится после болезни.
Сначала стоит помнить, что недолеченная инфекция может привести к хроническим процессам, которые могут сильно повлиять на ваше общее состояние. Поэтому важно следовать рекомендациям врача во время болезни.
Для быстрого восстановления рекомендуется обратить внимание на сон, питание и физические нагрузки. Постепенное восстановление активности после болезни очень важно.
Сразу после выздоровления не стоит приступать к тренировкам: активность следует восстанавливать постепенно. Начать можно с прогулок на свежем воздухе или спокойных йога-практик. Однако физические нагрузки важны для поддержания здоровья, поэтому полностью отказываться от них не нужно. Стоит постепенно наращивать нагрузку, ориентируясь на свои ощущения.
По словам врача, важную роль играют витамины C и D, которые поддерживают иммунитет. Они содержатся во фруктах, овощах, рыбе и яйцах.
Обезвоживание организма после ОРВИ можно предотвратить, увеличивая прием жидкости.
В идеале это чистая тёплая вода, возможно с добавлением лимона или ягод. Полезны также травяные чаи (они могут провоцировать аллергическую реакцию, поэтому вводить их следует с осторожностью), морсы.
Также по словам Екатерины Кашух, стресс тоже влияет на восстановление.
Стресс и повышенная тревожность замедляют процесс восстановления, так как они требуют очень больших затрат энергии. Справиться с психологическими нагрузками помогут медитация и дыхательные практики. В качестве медитации можно использовать специальные записи, в которых ведущий помогает по очереди расслабить все части тела и сместить фокус внимания с внешних обстоятельств на внутренние ощущения. Дыхательные практики работают по похожему принципу: концентрируясь на ритме дыхания, человеку проще отвлечься от тревожных мыслей и дать мозгу перезагрузиться.
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