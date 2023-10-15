Россиянам рассказали, как быстрее восстановиться после ОРВИ

Сначала стоит помнить, что недолеченная инфекция может привести к хроническим процессам, которые могут сильно повлиять на ваше общее состояние. Поэтому важно следовать рекомендациям врача во время болезни.

Для быстрого восстановления рекомендуется обратить внимание на сон, питание и физические нагрузки. Постепенное восстановление активности после болезни очень важно.