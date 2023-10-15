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19:07, 15 октября 2023
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Россиянам рассказали, как быстрее восстановиться после ОРВИ

Обязательно следовать рекомендациям врача

После перенесенной болезни, такой как ОРВИ, важно правильно восстанавливаться, чтобы быстрее вернуться к обычному образу жизни. Врач Екатерина Кашух, эксперт лаборатории «Гемотест» в беседе с RT рассказала, как быстрее восстановится после болезни.

Сначала стоит помнить, что недолеченная инфекция может привести к хроническим процессам, которые могут сильно повлиять на ваше общее состояние. Поэтому важно следовать рекомендациям врача во время болезни.

Для быстрого восстановления рекомендуется обратить внимание на сон, питание и физические нагрузки. Постепенное восстановление активности после болезни очень важно.

Сразу после выздоровления не стоит приступать к тренировкам: активность следует восстанавливать постепенно. Начать можно с прогулок на свежем воздухе или спокойных йога-практик. Однако физические нагрузки важны для поддержания здоровья, поэтому полностью отказываться от них не нужно. Стоит постепенно наращивать нагрузку, ориентируясь на свои ощущения.

Екатерина Кашух
Врач, эксперт лаборатории «Гемотест»

По словам врача, важную роль играют витамины C и D, которые поддерживают иммунитет. Они содержатся во фруктах, овощах, рыбе и яйцах.

Обезвоживание организма после ОРВИ можно предотвратить, увеличивая прием жидкости.

В идеале это чистая тёплая вода, возможно с добавлением лимона или ягод. Полезны также травяные чаи (они могут провоцировать аллергическую реакцию, поэтому вводить их следует с осторожностью), морсы.

Екатерина Кашух
Врач, эксперт лаборатории «Гемотест»

Также по словам Екатерины Кашух, стресс тоже влияет на восстановление.

Стресс и повышенная тревожность замедляют процесс восстановления, так как они требуют очень больших затрат энергии. Справиться с психологическими нагрузками помогут медитация и дыхательные практики. В качестве медитации можно использовать специальные записи, в которых ведущий помогает по очереди расслабить все части тела и сместить фокус внимания с внешних обстоятельств на внутренние ощущения. Дыхательные практики работают по похожему принципу: концентрируясь на ритме дыхания, человеку проще отвлечься от тревожных мыслей и дать мозгу перезагрузиться.

Екатерина Кашух
Врач, эксперт лаборатории «Гемотест»

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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