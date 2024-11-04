Россиянам рассказали, как исправить неправильную осанку

Неправильная осанка может приводить к различным проблемам, таким как головные боли, заболевания дыхательной системы и деформации позвоночника. Однако, даже во взрослом возрасте, коррекция осанки возможна с помощью регулярных упражнений и физиотерапии.

Попов предложил несколько простых, но эффективных упражнений для улучшения осанки. Одно из них — упражнение «Кошка», которое выполняется на коленях. Сначала нужно медленно опустить спину и поднять голову, задерживаясь в этом положении на несколько секунд. Рекомендуется выполнить 10−15 повторений.

Другие полезные упражнения включают «Поворот корпуса», где нужно поворачивать корпус вправо и влево по 10−15 раз, и «Планку», которая удерживается в течение 30−60 секунд.

Также Попов отметил, что мануальная терапия может значительно ускорить процесс исправления осанки, а такие методы, как акупунктура и лимфодренажный массаж, могут помочь в этом процессе.

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