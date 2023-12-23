Россиянам рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь

Россиянам рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночьЕсть маленькими порциями
Врач-нутрициолог из компании «Новабиом» Дарья Русанова предостерегла от переедания в новогоднюю ночь, рекомендуя употреблять пищу маленькими порциями для настоящего чувства насыщения, пишет «Лента.ру».
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Согласно Русановой, переедание на Новый год часто начинается в ночь и продолжается позднее, когда люди стараются избавиться от остатков праздничной еды. Она сравнила это с пищевым «запоем», который трудно прервать.
Врач также подчеркнула, что прием пищи следует осуществлять только при ощущении голода, предупреждая о возможности гипогликемии, если игнорировать это чувство слишком долго.
Она выделила значение визуального контакта с едой во время ее употребления, отмечая, что такой контакт может способствовать до 30% чувства насыщения. По ее словам, это психоэмоциональное насыщение, которое можно достичь разнообразием вкусов и визуальным восприятием еды.
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