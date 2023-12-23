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В России
20:55, 23 декабря 2023
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Россиянам рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь

Есть маленькими порциями

Врач-нутрициолог из компании «Новабиом» Дарья Русанова предостерегла от переедания в новогоднюю ночь, рекомендуя употреблять пищу маленькими порциями для настоящего чувства насыщения, пишет «Лента.ру».

Россиянам рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь

© Ferra.ru

Согласно Русановой, переедание на Новый год часто начинается в ночь и продолжается позднее, когда люди стараются избавиться от остатков праздничной еды. Она сравнила это с пищевым «запоем», который трудно прервать.

Врач также подчеркнула, что прием пищи следует осуществлять только при ощущении голода, предупреждая о возможности гипогликемии, если игнорировать это чувство слишком долго.

Она выделила значение визуального контакта с едой во время ее употребления, отмечая, что такой контакт может способствовать до 30% чувства насыщения. По ее словам, это психоэмоциональное насыщение, которое можно достичь разнообразием вкусов и визуальным восприятием еды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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