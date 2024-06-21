Россиянам рассказали, как квантовые ПК изменят жизнь

Квантовые вычисления, по мнению Юнусова, откроют новые перспективы в области исследований и разработок, позволяя решать задачи, недоступные для классических компьютеров. Это включает моделирование сложных молекул, разработку новых лекарств и материалов, а также оптимизацию сложных логистических задач.

Руслан Юнусов также подчеркнул важность информирования общества о возможностях и потенциальных изменениях, которые ждут нас в ближайшие годы с развитием квантовых технологий.