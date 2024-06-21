Россиянам рассказали, как квантовые ПК изменят жизнь

Опубликовано 21 июня 2024, 13:35
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Россиянам рассказали, как квантовые ПК изменят жизньОни откроют новые перспективы
Советник гендиректора «Росатома» и сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов поделился мнением о том, что приход квантовых компьютеров приведет к значительным изменениям в обществе. Он отметил, что точно предсказать, как именно изменится наша жизнь, пока сложно, но уверенность в неизбежности перемен остается.
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Квантовые вычисления, по мнению Юнусова, откроют новые перспективы в области исследований и разработок, позволяя решать задачи, недоступные для классических компьютеров. Это включает моделирование сложных молекул, разработку новых лекарств и материалов, а также оптимизацию сложных логистических задач.
Руслан Юнусов также подчеркнул важность информирования общества о возможностях и потенциальных изменениях, которые ждут нас в ближайшие годы с развитием квантовых технологий.