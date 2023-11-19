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17:34, 19 ноября 2023
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Россиянам рассказали, как мороз влияет на смартфон

Аккумуляторы становятся менее эффективными

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС, Наталья Голицына, предупреждает о негативном воздействии холода на смартфоны. При минус 20 градусах работы устройства становятся нежелательными из-за возможного влияния на аккумулятор, пишет РИА Новости.

Россиянам рассказали, как мороз влияет на смартфон

© Ferra.ru

Наталья Голицына подчеркивает, что переохлаждение батареи при низких температурах вызывает сложные химические процессы. Литий-ионные аккумуляторы, используемые в современных смартфонах, становятся менее эффективными и теряют способность хранить заряд.

Также отрицательная температура пагубно влияет на подвижность полимерных мембран в динамиках устройства. Всё это может привести к временному и даже постоянному сокращению ёмкости аккумулятора и изменению тональности звучания во внутреннем и внешнем динамиках смартфона.

Отрицательная температура также влияет на работу динамиков устройства, что может привести к снижению емкости аккумулятора и изменению звучания.

Голицына рекомендует ограничить использование телефона на морозе и использовать наушники при разговорах. При возвращении в тепло после прогулки не стоит сразу заряжать устройство, дав ему привыкнуть к комнатной температуре.

Эксперт советует дать смартфону прогреться в тепле 15-20 минут, прежде чем подключать.

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