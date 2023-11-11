Россиянам рассказали, как определить подделку на маркетплейсах

Россиянам рассказали, как определить подделку на маркетплейсахС помощью QR-кода
Эксперт по товароведению и товарной экспертизе, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, Елена Райкова в беседе с агентством "Прайм" рассказала о методах распознавания поддельных товаров на маркетплейсах. По её словам, проверка маркировки после получения товара может стать эффективным инструментом.
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Перед покупкой важно внимательно изучить информацию на карточке товара: профиль продавца, отзывы, фото и видео. Хотя эта информация не всегда идеальна, она может быть полезной. После получения товара в пункте выдачи необходимо проверить маркировку "Честный знак" и сверить данные, используя мобильное приложение. QR-код, просканированный приложением, предоставляет информацию о составе, производителе, стране происхождения и безопасности продукта.
Елена Райкова отметила, что с 1 марта маркетплейсы обязаны передавать данные о маркированных товарах в "Честный Знак". Для товаров с доставкой со склада маркетплейса, ответственность лежит на платформе, в то время как для товаров со склада продавца — на самом продавце.
Эти простые шаги помогут покупателям избежать поддельных товаров и убедиться в их качестве и безопасности.