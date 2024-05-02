Россиянам рассказали, как подготовиться к визиту к стоматологу без стресса

Прежде всего, важно успокоиться и собраться с мыслями перед приходом в кабинет. Современные стоматологические процедуры безопасны и эффективны, и проводятся с применением качественных обезболивающих. Поэтому, выбирая врача, лучше следовать рекомендациям знакомых или специалистов.

В ночь перед визитом к стоматологу важно хорошо выспаться, чтобы избежать возможного обморока во время лечения. Недостаток сна может снизить эффективность анестезии и усугубить ощущения боли.

Также перед посещением стоматолога рекомендуется плотно поесть. Это поможет уменьшить выработку слюны и сделает манипуляции в полости рта менее неприятными.

Важно отказаться от употребления алкоголя перед приемом у стоматолога, так как это может привести к непредсказуемым последствиям. Также не рекомендуется пить алкоголь в течение нескольких дней после хирургических вмешательств, чтобы избежать осложнений.

Кроме того, перед посещением стоматолога необходимо предупредить врача о принимаемых лекарствах и заболеваниях, чтобы избежать нежелательных взаимодействий между препаратами и проводимым лечением.

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