Россиянам рассказали, как правильно питаться зимой

Специалисты советуют составлять рацион с учетом белков, жиров, углеводов, витаминов и клетчатки. Важно сохранять баланс питательных веществ в пропорциях: 50–60% углеводов, 10–20% белков и 20–30% жиров.

Зимние блюда, хоть и должны быть сытными, не обязательно быть калорийными. Использование смеси растительных масел для салатов и заправки питания, а также включение в рацион рыбы, морепродуктов, сезонных овощей и фруктов, важно для поддержания правильного обмена веществ и улучшения обогрева организма.

Бульоны и супы также являются хорошим вариантом для поддержания тепла в организме и контроля аппетита, заполняя желудок жидкостью и гущей.

Следуя сбалансированному питанию и включая в меню сезонные продукты, можно поддерживать здоровье и получать необходимые витамины и минералы в зимний период.

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