Россиянам рассказали, как снизить холестерин без лекарств

Врач подчеркнул значимость сбалансированного питания, выделив Средиземноморскую и диету DASH с наибольшей доказательной базой. Они предполагают отказ от жиров животного происхождения и добавление овощей, фруктов, орехов, растительного масла, особенно оливкового, и жирной рыбы.

Физическая активность также играет важную роль в снижении холестерина. Однако в случае значительного увеличения показателей, здоровый образ жизни может быть недостаточным, и требуется лекарственная терапия.

Закиев подчеркнул, что диета и лекарства вместе образуют оптимальное решение, призвав балансировать оба метода в борьбе с холестерином. Они дополняют, но не заменяют друг друга, играя важную роль в обеспечении здоровья и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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